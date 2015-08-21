На МАКС-2015 ежедневно будут дежурить более 3 тысяч полицейских

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Обеспечивать безопасность и порядок на МАКС-2015 ежедневно будут более 3 тысяч полицейских, а по выходным – более 4 тысяч, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Для контроля за обстановкой и маневрирования силами будет также задействован вертолет и аэростат с системой высотного видеонаблюдения.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения задействуют более 400 сотрудников Госавтоинспекции и 92 единицы служебного автотранспорта.

В МВД отмечают, что на время авиашоу поставят временные дорожные знаки и указатели об ограничениях и направлениях движения.

Так, личным транспортом можно добраться до авиашоу по следующим маршрутам:

От МКАД по Ново-Рязанскому шоссе до деревни Островцы (33 км М5 "Урал"). У поста ДПС повернуть налево и двигаться по трассе "Островцы-Верея"/ После пересечения с автодорогой "Москва-Жуковский" и по указателю до перехватывающей парковки аэропорта "Быково";

От МКАД по дороге "Москва-Люберцы-Малаховка-Быково" до перехватывающей парковки на территории аэропорта "Быково".

От перехватывающей парковки в аэропорту "Быково" до места проведения мероприятия гостей доставят автобусами Мострансавто.

Также добраться можно пригородными электропоездами с Казанского вокзала (Голутвинское направление) до остановок: платформа Отдых или 42 км. Оттуда до авиашоу доставят бесплатными автобусами.

Напомним, 12-й Международный авиационно-космический салон "МАКС-2015" пройдет в подмосковном Жуковском с 25 по 30 августа. Основная задача салона – продемонстрировать технологии, научные симпозиумы и заключение контрактов с зарубежными заказчиками.

По традиции, гости салона могут увидеть статичную экспозицию из российских и иностранных летательных аппаратов, а также выступление пилотажных групп.