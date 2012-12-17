Названа предполагаемая причина крушения вертолета в Подмосковье

Названа возможная причина крушения вертолета в Подмосковье

Вертолет "Робинсон", который разбился в Подмосковье, не был приспособлен для ночных полетов. Это могло стать причиной крушения.

Вертолет вылетел из Тверской области в Московскую 9 декабря, но до места назначения так и не добрался.

Первоначально сообщалось, что пропавший вертолет мог приземлиться в Солнечногорском районе Подмосковья, именно там от летательного аппарата был получен последний сигнал, но впоследствии информация не подтвердилась.

К поискам вертолета подключились даже воинские части и, наконец, 12 декабря пропавший аппарат был найден.

Все находившиеся на борту 3 человека - бизнесмен Федор Царев и два пассажира - погибли.