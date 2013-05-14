В пределах МКАД могут появиться три вертолетные площадки

На "Москве-реке" могут появиться вертолетные площадки

В пределах МКАД планируется открыть три вертолетных площадки. Сейчас они находятся в стадии регистрации, рассказал в эфире "Москва FM" руководитель Ассоциации вертолетной индустрии России Михаил Казачков.

"На сегодняшний день на МКАД существуют уже три вертолетные площадки. В "Крокус Экспо" была самая первая, сейчас существует еще площадка на юге кольцевой автодороги", - отметил Казачков.

По его словам, в связи с дорожной ситуацией в Москве и Подмосковье воздушный транспорт является востребованной услугой. В будущем вертолетные площадки могут появиться и внутри Москвы, так как рассматривается вопрос об отмене запрета на полеты над городом для гражданской авиации.

"Ассоциация вертолетной индустрии и комиссия при президенте по развитию авиации общего назначения активно занимаются тем, чтобы преодолеть эти бюрократические барьеры. Мы уже занимаемся проработкой нескольких проектов, которые будут внутри города", - отметил эксперт.

Вертолетные площадки могут появиться в русле Москвы-реки на плавучих пристанях. Соответствующие проекты уже подготовлены совместно с ассоциацией судовладельцев, уточнил Казачков.

Полеты на вертолете пользуются большой популярностью среди предпринимателей и бизнес-элиты. Самыми популярными являются маршруты в города Подмосковья и в аэропорты.

"Все маршруты ближнего Подмосковья, дачные маршруты, "Завидово" популярный маршрут. Все, что находится в радиусе 300 километров", - сказал Казачков.

Напомним, первый в России вертолетный порт откроется на крыше выставочного центра "Крокус-Экспо". Для пассажиров планируется оборудовать полноценные зоны досмотра и регистрации, а также бизнес-зал. Открытие состоится во время международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia, которая пройдет с 16 по 18 мая.