К поискам пропавшего вертолета подключились 3 воинских части

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В поисках пропавшего частного вертолета "Робинсон" на территории Московской и Тверской областей участвуют более 600 человек, в том числе 20 гарнизонов пожарной охраны, 9 спасательных отрядов и 3 воинских части.

Кроме того, как сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, в поисках задействовано также более 130 единиц спецтехники, а также четыре вертолета.

Напомним, связь с экипажем частного вертолета "Робинсон" пропала в 23.40. Вертолет взлетел в 17.30 и должен был приземлиться в деревне Озерецкое Дмитровского района Московской области (примерное расстояние 80 км). Срабатывания аварийного маяка вертолета зафиксировано не было.

На борту находились 3 человека.