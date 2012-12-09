В Подмосковье и Тверской области ищут пропавший частный вертолет

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На территории двух областей - Тверской и Московской - идут происки пропавшего частного вертолета "Робинсон" Р-44, который вылетел в субботу из села Плоски Конаковского района Тверской области.

Связь с экипажем вертолета пропала в 23.40, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Вертолет взлетел в 17.30 и должен был приземлиться в деревне Озерецкое Дмитровского района Московской области (примерное расстояние 80 км). Срабатывания аварийного маяка вертолета зафиксировано не было", - говорится в сообщении пресс-службы Областного управления МЧС.

На борту находились 3 человека.

Сейчас на территории Московской и Тверской областей к поискам вертолета привлечены более 70 человек, 23 единицы техники, в том числе вертолет.