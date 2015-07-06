В Конаково пройдет чемпионат России по вертолетному спорту

Фото предоставлено пресс-службой

11 и 12 июля на аэродроме "Конаково" в Тверской области пройдет 50-й Открытый чемпионат России по вертолетному спорту. На чемпионате выступят 30 экипажей из России, Австрии, Белоруссии, Польши и Украины. Участники поднимутся в небо на российских вертолетах Ми-2 и зарубежных "Robinson-44". Комментировать соревнования и вертолетные гонки, в которых состязаются лучшие из лучших, будет Дмитрий Губерниев.

За звание чемпионов поборются сильнейшие спортсмены мирового уровня: действующие Абсолютные Чемпионы мира Александр Жуперин и Николай Буров, Людмила Косенкова и Елена Прокофьева, двукратные чемпионы мира Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, а также Галина Шпиговская, Любовь Губарь, Виктор Дегтярь и Петр Васильев и другие титулованные спортсмены. По результатам выступления экипажей будут отобраны спортсмены, которые в составе сборной команды России будут защищать честь страны на предстоящем 15-м Чемпионате мира ФАИ в августе этого года в Польше.