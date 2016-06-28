Темой ночного велопарада станет "Город будущего"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Темой грядущего ночного велопарада, который состоится 2 июля, станет "Город будущего". Основную тему организаторы предлагают отобразить в своих костюмах и подсветке велосипеда, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Кроме того, на финише участников будет ждать дополнительная программа: показ лучших российских короткометражных фильмов, ночной велоквест и другие сюрпризы от организаторов.

Ожидается, что в велопараде примут участие более 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось об изменении маршрута велопарада, который назначен на 2 июля. Теперь он пройдет по центральным улицам столицы.

Сбор участников начнется в 22:00 на Суворовской площади у театра Российской армии, а старт запланирован на 23:00.

Маршрут велопарада составит около 20 километров. Участники проедут по Самотечной улице, Цветному бульвару, затем свернут на Тверской бульвар и Новый Арбат и выедут на Ростовскую набережную.

К центру города они будут возвращаться через Хамовнический вал, Большую Пироговскую улицу, Зубовский бульвар, Пречистенскую набережную и по Маховой улице, Лубянке, Большому Москворецкому мосту выедут на финиш к Болотной площади.

У каждого участника велопарада на байке должны быть установлены задние и передние фонари – это обязательное условие.

Первый ночной Московский велопарад прошел 11 июля прошлого года. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Проходил велопробег от Суворовской до Болотной площади. Финишировали участники в самом центре Москвы, где их ждала бесшумная вечеринка Silent Disco, ночной велоквест с зашифрованными в заданиях знаковыми именами, местами и фактами о рок-н-ролле в столице.