"РБК Daily": Московская полиция пересядет на велосипеды

АЛРОСА занялась развитием своего авиаперевозчика

Крупнейший в мире производитель алмазов АЛРОСА задумался над развитием собственного авиационного бизнеса. В начале года компания выделила департамент перевозок в отдельное юридическое лицо — одноименную авиакомпанию. Теперь менеджмент нового перевозчика задумался над обновлением авиапарка и выходом на чартерный рынок.

Пользователи "ВКонтакте" спасают свои аудиозаписи, давая им новые смешные имена

Пользователи соцсети "ВКонтакте" начали переименовывать названия музыкальных коллективов и их песен в своих аудиозаписях, чтобы их не удалили как нелегальный контент. К примеру, Lana Del Rey стала "Ванной без дверей", и поиск исполнителя по этому имени уже выдает 4,5 тыс. результатов. Однако эта уловка сможет лишь приостановить удаление записей, которое будет происходить вне зависимости от названий или тегов, считает Максим Егоров, администратор крупнейшего в соцсети "ВКонтакте" сообщества меломанов "Музыка", насчитывающего 2,5 млн подписчиков.

Столичная полиция пересядет на модный экологичный транспорт

"Велосипедизация" столицы, активно продвигаемая мэрией этим летом, не обошла стороной и московскую полицию. В УВД по ЮЗАО заработало специально созданное велоподразделение полиции. Пока на велосипедах сотрудники в полном обмундировании выезжают на дежурство только в Битцевский парк. В ближайшей перспективе велопатрули появятся и в остальных московских парках, а также станут патрулировать другие недоступные для автомобилей объекты.

Новый телеканал может увести зрителей у ТНТ и СТС

Юрий Малинин, генеральный директор Media First Group: "Новый телеканал "Пятница" вещает пока лишь две недели, и еще рано говорить о том, что он забирает зрителей у других каналов, — реальные цифры мы увидим осенью 2013 года. Но уже сейчас можно предположить, что к нему перейдет часть аудитории лидеров развлекательного контента — ТНТ и СТС. Неспроста "Пятница" активно рекламирует себя с помощью медийных персонажей, прославившихся именно на этих каналах".

Физическая активность помогает школьникам лучше учиться

Испанские ученые провели исследование, которое показало, что успеваемость подростков, занимающихся спортом, лучше, чем у их сверстников. Согласно результатам эксперимента, молодые спортсмены, как правило, набирают больше баллов в тестах на успеваемость.

Репеллент отпугивает насекомых приятными запахами

Американская компания Hammacher Schlemmer выпустила новинку, предназначенную для защиты от комаров, — Portable Tabletop Mosquito Repeller. Автономное устройство работает от двух пальчиковых батареек до 8 часов.

Вместо химикатов девайс для отдыха на природе использует эфирные масла, распространяя с помощью встроенного вентилятора тонкие ароматы герани, мяты и избавляя от необходимости пользоваться спреями или лосьонами для тела.

Portable Tabletop Mosquito Repeller можно установить на любой плоской поверхности, например на столе в саду, и он защитит от укусов тех, кто за этим столом сидит. Картриджа репелленту хватит на 18 ч работы.

Устройство продается на сайте производителя за 29,95 долл.

Тысячи компаний помогают разведке США собирать личные данные пользователей

Бывший работник спецслужб Эдвард Сноуден сообщил о девяти компаниях, включая Microsoft и Google, которые передавали информацию о пользователях американским спецслужбам, что вызвало грандиозный скандал. На деле тысячи технологических, финансовых и производственных фирм сотрудничают с секретными службами, выяснило Bloomberg. Многие действуют из патриотических соображений, но некоторые в обмен получают от властей доступ к конфиденциальной информации.



Производитель Airbus представит на парижской выставке новый А-350

Открывшейся сегодня 50-й Международный авиационно-космический салон в французском Ле Бурже - площадка показа достижений европейской авиационной индустрии. На нем впервые представят публике новый дальнемагистральный А350 и грузовой А400М. Российский авиапром покажет то, что уже выпускает и продает.

