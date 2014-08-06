Москвичам предложили три вида велостраховки

Москвичи смогут застраховать свои велосипеды от краж и вандалов

Москвичи теперь могут застраховать свой велосипед на случай кражи или несчастного случая. Купить страховку можно на сайте Велостраховка.рф. Велосипедистам предлагается застраховать три основных риска: от несчастного случая – максимум на 50 тысяч рублей, гражданскую ответственность – тоже на 50 тысяч рублей и сам велосипед - до 20 тысяч рублей.

Проект реализует департамент транспорта Москвы вместе с велосипедным движением "Русвелос" и финансово-страховым концерном Аllianz. Страховка оформляется на год. Чтобы впоследствии получить деньги, владельцу украденного велосипеда нужно обратиться в полицию, а при несчастном случае - в медучреждение.

Страховка не будет выплачиваться за травмы, полученные на спортивных велотренировках и профессиональных занятиях по велоспорту.

стоимость страховки При страховании велосипеда как имущества владельцы получат в десять раз больше стоимости страхового полиса. Страховку можно купить за 1000, 1500 или 2000 рублей и получить соответственно 10, 15 или 20 тысяч рублей. В компании отметили, что мелкие повреждения – такие, как порча зеркал и покрышек, страховать не будут. Также страховка не будет действовать, если оставленный велосипед не был пристегнут. При страховании велосипеда как имущества владельцы получат в десять раз больше стоимости страхового полиса. Страховку можно купить за 1000, 1500 или 2000 рублей и получить соответственно 10, 15 или 20 тысяч рублей. В компании отметили, что мелкие повреждения – такие, как порча зеркал и покрышек, страховать не будут. Также страховка не будет действовать, если оставленный велосипед не был пристегнут. Гражданскую ответственность можно застраховать за 300 рублей на 10 тысяч, за 500 рублей - на 30 тысяч и за 1000 рублей на 50 тысяч. Страховка гражданской ответственности похожа на автомобильное ОСАГО, но не является обязательной, отмечается на сайте. "Велосипедное ОСАГО" покрывает те расходы, которые возникают у велосипедиста, когда по его вине был нанесен ущерб имуществу или здоровью другого человека. Несчастным случаем признается смерть, инвалидность и временная утрата работоспособности. Такой полис стоит 200 рублей, а сумма страховки - 50 тысяч рублей.



При оформлении страховки на сайте можно бесплатно проконсультироваться с юристом. Для получения полиса необходимо приложить фото и описание велосипеда и купить замки, которые также фотографируются и прикладываются к документам. Пользователи получат карточку "Активный велосипедист" со скидками у партнеров проекта.

Страховку для велосипедов предлагает ОАО СК "Альянс". Проект реализуется при поддержке столичного правительства. "Надеемся, что подключатся другие страховщики", - отметила замглавы департамента транспорта Алина Бисембаева. В пресс-службе дептранса добавили, что сейчас работают над расширением клиентского сервиса велостраховок: "В настоящее время дептранс активно привлекает к участию широкий круг страховых компаний. Сегодня в столице начинает формироваться конкурентный рынок велострахования". В дептрансе также отметили, что в проекте участвуют руководители велосообществ и эксперты.

Представители "Русвелоса" составляют список веломагазинов, в которых можно будет приобрести страховку во время покупки велосипеда.

Кроме того, в Москве могут создать базу зарегистрированных велосипедов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя велосипедного движения "Русвелос" Петра Дворянкина.

"Человек по желанию сможет либо оформить страховку, либо отдельно зарегистрироваться в базе - это по желанию, - а в обязательном порядке будем регистрировать велосипеды, которые были заявлены в угон", - рассказал он.

Как развивается велосипедная сеть в Москве

Бисембаева также добавила, что в 2015 году в Москве появится 180 км новых велодорожек. "В этом году мы спроектировали порядка 180 км велодорожек, которые к следующему сезону появятся в городе, - сказала Бисембаева. - Еще мы со своей стороны разработали новый дизайн велопарковок".