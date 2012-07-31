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31 июля 2012, 15:27

Велопарад в стиле ретро пройдет в парке "Сокольники"

велосипедисты парк Сокольники ретро

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Первый в России велопарад "Леди на велосипеде" пройдет в парке "Сокольники" в это воскресенье, 5 августа. Главными героинями события станут девушки и женщины, одетые в стиле ретро.

Как сообщает пресс-служба парка, в планах организаторов провести велозаезды участниц, семейные заезды на веломобилях и фотосессии. Кроме того, гости парка смогут посетить выставку фотографий и ретроафиш, посмотреть экспозицию старинных велосипедов и цирковые номера.

В течение дня на аллеях парка будет играть ретромузыка, а на главном экране на Фонтанной площади покажут киносюжеты прошлых лет. В течение дня посетители парка выберут победительницу конкурса на самый оригинальный образ "Леди на велосипеде". Закончится праздник вручением призов и концертом ретроколлективов.

Принять участие в параде могут все желающие. Главные условия: соблюдение дресс-кода в стиле шестидесятых годов и наличие велосипеда. Заявки на участие принимаются на электронную почту: velo-lady@yandex.ru

Сюжет: ВелоМосква: где кататься в городе

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