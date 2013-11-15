В Форуме московской молодежи примут участие более 10 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

19 декабря в выставочном центре "МосЭкспо" на ВВЦ пройдет шестой Форум московской молодежи, в котором примут участие более 10 тысяч молодых людей. На 16 площадках форума пройдут лекции, дебаты, встречи и мастер-классы. Так, в зоне "Гайд-Парк" состоятся дебаты на актуальные темы, на площадке "Карьера" можно будет ознакомиться с вакансиями, пройти собеседование и устроиться на работу.

В зоне "Предпринимательство и бизнес" представят аллею Start Up и выставку бизнес-инкубаторов. Вебинары с иностранными студентами и пройдут на площадке "Образование". Также там можно будет сдать пробные тестирования по ЕГЭ и ГИА.

В зоне "Современная культура "Объединенные улицы" устроят мастер-классы по паркуру, ВМХ, скейтбордингу. Также состоится трикинг- и брейкданс-батлы. В программе выступления битбоксера Вахтанга, рэпера Dino MC 47 и многих других.

На площадке "Велозона" будет открыт велобульвар и велосипедный лекторий, а также пройдут велоквесты, первый российский фестиваль "Велокино" и многое другое. Эко-ярмарка и тематические мастер-классы пройдут на площадке "Экология". В зоне "Молодежная мода" пройдут показы, презентации дизайнеров, шоу-румов, мастер-классы стилистов и визажистов.

Участники боевых действий, ветераны войн, действующие офицеры российской армии и могут собраться на площадке "Москва – родина патриотов". Там пройдут выставки архивных фотографий военных лет и военной техники, показательные выступления военнослужащих. Журналисты и блогеры смогут посетить площадку "СМИ и Новые медиа".