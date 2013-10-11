Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2013, 13:25

Спорт

Московскую сеть велопроката закроют на зиму 30 октября

Фото: m24.ru

30 октября московская сеть велопроката закрывается на "зимовку". Организаторы сообщают, что вскоре после этого ими будут подведены итоги прошедшего сезона. Затем станет возможным и объявление даты открытия велопроката в 2014 году. Об этом сообщила глава пресс-службы "Банка Москвы", который предоставляет услугу проката, Наталия Михайлюк-Шугаева.

Напомним, что сеть проката велосипедов в столице начала работать минувшим летом, 1 июня. Взять велосипед в аренду можно, зарегистрировавшись на сайте velobike.ru, первый час путешествия стоит 50 руб. Арендованный велосипед можно вернуть на любую из автоматизированных станций.

Ссылки по теме


По предварительным подсчетам, в период с 31 мая по 1 августа сетью велопроката "Банка Москвы" воспользовались более 40 тысяч столичных жителей.

Сайты по теме


Сюжет: ВелоМосква: где кататься в городе
велосипедисты велосипеды закрытие сезона велопрокаты московский велопрокат вело/мото

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика