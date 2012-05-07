В Москве растет число велодорожек

Фоторепортаж: Георгий Полищук
Часть первая. Метро "Университет" и территория МГУ
Начать проверку состояния московских велодорожек мы решили с Проспекта Вернадского
Велосипедисты могут обзавестись семейными трусами и жвачкой "Love is...", не сходя с маршрута
Выезд с парковки пересекает дорожку. Водитель не торопится - сдает назад, чтобы девушки не смогли обойти его авто и не заметить таких шикарных парней
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Встречается на велодорожках и целевая аудитория
Изумрудные велопарковки
Известный столб, ставящий в тупик любого, кто не знаком с устройством российских дорог
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Белорусские спортсмены предпочитают полосу для общественного транспорта
Часть вторая. Парк имени Горького
Если вы не являетесь счастливым обладателем железного коня, то придя в Парк Горького, можете взять его в аренду
Чтобы взять велосипед в прокат вам понадобится документ, удостоверяющий личность и 1500 рублей залога + в среднем 200 рублей в час. Цена разнится в зависимости от моделей
Российский велосипед форвард - знакомое с детства дребезжание крыла об колесо и руль со звонком: будем ехать и снимать!
Благоустройство продолжается
В Нескучном саду дорожку еще рисуют
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Велосипеды арендуют целыми компаниями
Последние штрихи. Покрытие велодорожки отражает свет, что очень удобно в сумерках
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Часть третья. Лужнецкая набережная
Исследовать Лужнецкую набережную нам помогала Лена - "гражданский велоинспектор".
В какой-то момент дорожка сменяется полосой препятствий
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Лена заинстаграмит всё!
Небольшой отрезок пути проходит по плитке. Роллерам больно, велосипедистам просто неприятно
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Фото: Георгий Полищук/Москва 24
Кому-то велодорожка нужна так же, как и 40 лет назад
Вид из вестибюля станции метро "Воробьевы горы"