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Москва 24

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07 мая 2012, 14:58

В Москве растет число велодорожек

велосипедисты велодорожки ЦПКиО имени Горького

Фоторепортаж: Георгий Полищук

Часть первая. Метро "Университет" и территория МГУ

Начать проверку состояния московских велодорожек мы решили с Проспекта Вернадского

Велосипедисты могут обзавестись семейными трусами и жвачкой "Love is...", не сходя с маршрута

Выезд с парковки пересекает дорожку. Водитель не торопится - сдает назад, чтобы девушки не смогли обойти его авто и не заметить таких шикарных парней

Фото: Георгий Полищук/Москва 24

Встречается на велодорожках и целевая аудитория

Изумрудные велопарковки

Известный столб, ставящий в тупик любого, кто не знаком с устройством российских дорог

Фото: Георгий Полищук/Москва 24

Фото: Георгий Полищук/Москва 24

Белорусские спортсмены предпочитают полосу для общественного транспорта


Часть вторая. Парк имени Горького

Если вы не являетесь счастливым обладателем железного коня, то придя в Парк Горького, можете взять его в аренду

Чтобы взять велосипед в прокат вам понадобится документ, удостоверяющий личность и 1500 рублей залога + в среднем 200 рублей в час. Цена разнится в зависимости от моделей

Российский велосипед форвард - знакомое с детства дребезжание крыла об колесо и руль со звонком: будем ехать и снимать!

Благоустройство продолжается

В Нескучном саду дорожку еще рисуют

Фото: Георгий Полищук/Москва 24

Велосипеды арендуют целыми компаниями

Последние штрихи. Покрытие велодорожки отражает свет, что очень удобно в сумерках

Фото: Георгий Полищук/Москва 24


Часть третья. Лужнецкая набережная

Исследовать Лужнецкую набережную нам помогала Лена - "гражданский велоинспектор".

В какой-то момент дорожка сменяется полосой препятствий

Фото: Георгий Полищук/Москва 24


Лена заинстаграмит всё!

Небольшой отрезок пути проходит по плитке. Роллерам больно, велосипедистам просто неприятно

Фото: Георгий Полищук/Москва 24

Фото: Георгий Полищук/Москва 24

Кому-то велодорожка нужна так же, как и 40 лет назад

Вид из вестибюля станции метро "Воробьевы горы"

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