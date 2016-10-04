Форма поиска по сайту

04 октября 2016, 09:34

Транспорт

Москвичи совершили более 1,5 млн поездок на прокатных велосипедах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Более полутора миллионов поездок на велосипедах городского проката совершили в Москве в текущем сезоне, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе московского велопроката отметили, что вместе с тем выросло и число пользователей сервиса – в этом году их стало почти на 194 тысячи больше.

Сезон велопроката продлится до 31 октября. Сегодня в столице работают 300 автоматических велосипедных станций, причем на некоторых из них в этом году появились электровелосипеды. Оплатить прокат можно с помощью банковской карты или карты "Тройка", предварительно зарегистрировавшись в системе.

