Москвичи совершили более 1,5 млн поездок на прокатных велосипедах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Более полутора миллионов поездок на велосипедах городского проката совершили в Москве в текущем сезоне, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе московского велопроката отметили, что вместе с тем выросло и число пользователей сервиса – в этом году их стало почти на 194 тысячи больше.

Сезон велопроката продлится до 31 октября. Сегодня в столице работают 300 автоматических велосипедных станций, причем на некоторых из них в этом году появились электровелосипеды. Оплатить прокат можно с помощью банковской карты или карты "Тройка", предварительно зарегистрировавшись в системе.