В центре Москвы проведут экскурсию для любителей скандинавской ходьбы

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 29 сентября, в Москве пройдет велосипедно-пешеходная экскурсия "Историческая Мещанка", посвященная Мещанскому району столицы.

Об этом сообщает пресс-служба префекта Центрального округа Москвы.

Кроме велосипедистов, в акции примут участие любители скандинавской ходьбы. Этот вид активности набирает популярность среди горожан: его приверженцы прогуливаются на свежем воздухе с модифицированными лыжными палками в руках, что требует больших физических усилий, чем обычная ходьба, и сжигает больше калорий.

Экскурсия стартует от Трубной площади к Цветному бульвару, где установлена скульптурная группа клоунов. Далее - в Самотечный сквер к памятнику знаменитому летчику Василию Попкову, а затем к памятнику маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину. На финише в Екатерининском сквере у памятника "Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом" состоится возложение цветов и вручение памятных медалей.

Регистрация участников мероприятия начнется в 14.00. Предполагается, что в экскурсии примут участие около 500 человек.

Отмечается, что акция организована и подготовлена муниципальным округом Мещанский при поддержке Центра Физической культуры и спорта ЦАО.