В августе в долине реки Сетунь появятся велодорожка и велопрокат

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В конце августа в природном заказнике "Долина реки Сетунь" на западе столицы появятся велодорожка и велопрокат.

Велосипедная дорожка пройдет между улицами Минской и Улофа Пальме, далее - по улице Довженко, заявил директор ГПБУ "Управление ООПТ по ЗАО" Алексей Бирюков.

Для велолюбителей также на западе столицы открыта территория природного парка "Москворецкий", природного заказника "Тропарево", создана велодорожка и на Воробьевых горах, уточняет РИА Новости.

В июне открылась новая велодорожка по маршруту "Парк искусств "Музеон" - "Парк Победы", ее протяженность - более 16 километров. Она протянулась от Аллеи Ветеранов в Парке Победы по Минской и Мосфильмовской улицам, затем по набережным до парка "Музеон" и Лужников. В июле специальная дорожка для велосипедистов появилась в парке "Фили".

Кроме того, в Москве могут появиться велодорожки вдоль вылетных магистралей. Всего планируется сделать дорожки на 8-10 улицах, примыкающих к таким магистралям.