Вандалы испортили арт-объект Аниша Капура в Версальском парке

Фото: theguardian.com

В среду, 17 июня, неизвестные распылили желтую краску на инсталляцию "Грязный уголок" художника Аниша Капура, сообщает The Guardian.

Абстрактная скульптурная композиция "Королевская вагина" была установлена в версальском парке в начале месяца. Она стала очередной смелой попыткой французских кураторов включить современное искусство в контекст пространства резиденции французских королей: инсталляция размером 60 на 10 метров расположилась прямо на центральной аллее парка.

В среду утром смотрители обнаружили краску на скульптуре, но не очевидцев происшествия, ни злоумышленников пока что найти не удалось.

Стоит отметить, что за последнее время это уже вторая работа, подвергшаяся осуждению со стороны французской общественности: в октябре 2014 на Вандомской площади неизвестные испортили инсталляцию американского художника Пола Маккарти, известного своими скандальными работами, в которых он часто обращается к темам секса и насилия.