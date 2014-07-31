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Ж/Д и вокзалы

31 июля 2014, 21:56

В составе поезда Москва - Прага появятся новые улучшенные вагоны

вагоны комфорт поезда дальнего следования ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 августа в составе поезда №21/22, курсирующего из Москвы в Прагу, появятся новые вагоны повышенной комфортности RIC, передает Агентство "Москва".

В новых вагонах производства Тверского вагоностроительного завода установлены широкие спальные полки, которые могут превращаться в индивидуальные сидения. Кроме того, в купе предусмотрен откидной столик с раковиной. Кондиционер в вагонах регулируется индивидуально. Помимо этого, в каждом купе есть розетки для подзарядки мобильных устройств, две санитарные комнаты и душ.

Новые вагоны I класса включают восемь спальных купе, рассчитанных на два человека, а вагоны II класса – восемь спальных купе на четыре человека. Все они оборудованы электронной системой контроля доступа и внутренними механическими блокираторами.

В пресс-службе уточняют, что стоимость проезда в поезде Москва - Прага не изменится.

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С 1 июня 2014 годы новые вагоны RIC уже курсируют в составе поезда №31/32 "Лев Толстой" Москва - Хельсинки. Скоро запустят еще несколько подобных поездов - в Ниццу, Берлин и Париж.

Напомним, что прошлой зимой в свой пилотный рейс отправился "Свадебный поезд" - новый туристический проект Российских железных дорог. "Свадебные" вагоны класса "люкс" рассчитаны не только на молодоженов, отправляющихся в свадебное путешествие, но и на супругов, желающих красиво отметить годовщину свадьбы или просто с комфортом провести время в дороге.

"Свадебные поезда" курсируют как по России, так и отправляются за рубеж. Например, из Москвы можно поехать в Санкт-Петербург, Берлин, Париж, Прагу.

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