Кинодеятели о судьбе Музея кино: "В нынешнем формате он никому не нужен"

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Конфликт профессиональных интересов, который разгорелся в Музее кино, не оставил равнодушным московских деятелей культуры и искусства. О том, почему в нынешнем формате учреждение не интересно посетителям, а также как директору Ларисе Солоницыной и научным сотрудникам музея найти общий язык – M24.ru рассказали ведущие эксперты в области кино.

Добавим, ранее сообщалось, что коллектив научных сотрудников Музея кино уволился в полном составе в связи с недоверием к новому директору музея Ларисе Солоницыной, назначенной на пост руководителя 1 июля этого года. Причина - потеря доверия к новому руководителю. Об увольнении стало известно из открытого письма к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, которое было опубликовано на сайте музея.

В письме отмечалось, что Лариса Солоницына установила авторитарный режим работы, не прислушивается к мнению коллектива, увольняет неугодных и устраивает обыски.

Андрей Прошкин, кинорежиссер, председатель "КиноСоюза"

- История такая: не сложились отношения между директором и новым коллективом. И здесь нужно заботится о сохранении музея, а не о том, кто начальник.

Я знаю Наума Клеймана и его уже бывшего (ныне уволенного) заместителя Максима Павлова. Решение коллектива подать заявление об уходе – это крик о помощи. Вряд ли люди пошли бы на это, не имею серьезных оснований. Судя по первым комментариям министерства культуры ситуация может разрешиться силовым путем. Это значит, что министерство не попытается разобраться и решить конфликт, а займет сторону действующего директора. Возможно, часть людей уйдет. Боюсь, это будет означать смерть Музея кино.

Директор должен назначаться путем открытого конкурса, суть которого – концепция развития музея. Она позволит понять, как новый руководитель видит развитие музея.

У "КиноСоюза" относительно происходящего есть два основных тезиса. Во-первых, необходим разговор с Клейманом и научными сотрудниками музея, к мнению которых стоит прислушаться. Во-вторых, в музее есть общественный совет, сформированный министерством культуры, можно устроить конкурс музейных концепций. Таким образом, получится предупредить подобные конфликты в будущем.

Кирилл Разлогов, киновед, культуролог, профессор ВГИК, президент Нового института культурологии

- Видимо, здесь можно говорить о принципиальной несовместимости нового чиновничества, выступающего за то, что эффективные менеджеры должны руководить культурой, и позиции людей, которые эту культуру представляют и двигают вперед.

Аналогичная ситуация происходит в Академии наук. Разница в том, что у сотрудников Музея кино больше развязаны руки, потому что у музея не было своего здания, коллекции отданы учреждению Карена Шахназарова. Сотрудники своим энтузиазмом держали на плаву виртуально существующую организацию.

Сокращать штат, оптимизировать управление – это не инициатива директора, а ее готовность исполнять указания вышестоящей организации. А оттуда приходят требования, несовместимые с культурной и художественной работой.

Конфликт дошел до той стадии, когда он не разрешим. Было бы разумно, если бы министерство культуры предложило выбрать директора на конкурсной основе. Пусть даже выбирать будет не коллектив музея, а общественный совет при министерстве. Важно, чтобы процедура стала гласной. Но, с другой стороны, это также не решит проблему полностью. Так, по аналогичной процедуре выбрали директора Института истории искусств в Петербурге, однако управлять там продолжали «эффективные менеджеры», а директор служила прикрытием.

Есть еще технологические решения, которые могут помочь министерству культуры разрешить этот конфликт – частичная ликвидация музея и присоединение его к какой-нибудь другой организации.

Андрей Шемякин, президент гильдии киноведов и кнокритиков

- Ситуация серьезная, позорная и не укладывается ни в какие рамки. Причем сотрудники совершенно не рвались на баррикады, наоборот, надеялись, что все будет мирно. Явление, когда не сработались, - достаточно рядовое. И можно найти оправдание, как одной, так и другой стороне. Но до такой крайности нельзя было доводить. Сотрудники музея написали заявления об уходе от отчаяния. Очень легко сейчас представить все так, будто они сами

виноваты и решать судьбу Музея кино вне всякой общественности.

Происходящее грозит упразднением Музея кино в нынешнем его виде. Музей столько лет существует "на перекладных", и когда наметились какие-то пути решения проблемы с постоянной площадкой, началась ведомственная игра. Вне зависимости от того, кто победит, в проигрыше окажется не только сам музей, но и наша культура.

Вместо того, чтобы посылать всякие проверки, лучше бы объявить конкурс на должность директора, с возможностью представить на конкурсе разнообразные концепции развития музея. Я за соревнование музейных концепций.

У Наума Клеймана огромный международный авторитет. Он десятилетиями создавал этот музей. И возмутительно говорить, что Клейман не хозяин музея.

К сожалению, пока не существует законодательных инициатив, которые бы позволяли разрешать ситуации, подобные той, что возникла с Музеем кино.

Владимир Герчиков, председатель Гильдии неигрового кино

- Я считаю, что Музей кино давно находится в тяжелом положении, потому что у него бродячая судьба, он потерял площадку и значительную часть зрителей. К сожалению, этому поспособствовали и деятели культуры. Это говорит о том, что наша культура не способна организоваться для собственной защиты.

Разумеется, сказалось на судьбе музея и то, что с поста директора ушел Наум Клейман. Он был главный защитник музея.

Надеюсь, что у деятелей культуры и кино хватит сил поддержать Музей кино, а у государства хватит ума не рубить основание культуры.

Проблемы Музея кино не решаются много лет, значит, государство не чувствует их важность. КВН получил свой дом. Но что такое КВН в сравнении с Музеем кино? Развлекаловка. И, видимо, это сегодня важнее.

Анатолий Прохоров, медиакритик, основатель анимационной студии "Пилот"

- Музей кино создал один человек со своей громадной командой. И вдруг судьбу этого музея решают исключительно чиновники. Это бессмысленная позиция. Если бы у нас был вменяемый Союз кинематографистов, то решать проблему должен был бы он. Есть "КиноСоюз" тоже он мог бы разумно решить ситуацию, исходя из истории кино, как той высшей ценности, которую мы должны спасти.

Музей кино – это сложная культурная организация, которая занимается исследованиями собственного материала, организует выставки, фестивали, пополняет фонды. Сегодня это все должно уходить в интернет. Но Музею кино не дают выполнять его новую современную функцию ни новый директор, ни Наум Клейман. Функции эти заключаются заключаются в том, что Музей кино должен выходить в люди, быть интерактивным, как ведущие музеи кино в Европе, Америки и Азии. Дело в том, что в прежнем состоянии Музей кино мало кому нужен.

Сотрудники музея подали заявление об отставке с целью привлечь внимание к проблемам музея. И в этом смысле я полностью солидарен с Клейманом.

Михаил Лермонтов, руководитель комиссии по культуре Общественной палаты города Москвы и член комиссии по культуре ОП РФ

- Общественная палата вполне способна углубиться в эту тему и дать рекомендации и той, и другой стороне, руководствуясь законом "Об основах общественного контроля". Аналогичных ситуаций в его практике немало. Подобная история происходит и в Музее Андрея Рублева. Там идет непрерывное противостояние ряда сотрудников и директора: по их словам, он использует территорию музея не по назначению.

Елена Миловзорова, заместитель министра культуры РФ

- У министерства культуры РФ нет претензий к деятельности директора Музея кино Ларисы Солоницыной. Кандидатуру Солоницыной согласовал, всячески одобрил Наум Ихильевич Клейман, ее профессиональные и человеческие качества при назначении ни у кого не вызывали сомнений.

Солоницына наводила порядок в музее, планировала его работу, искала постоянное помещение.

В Минкультуры уже поступили заявки на две выставки и два кинофестиваля в следующем году. Солоницына обратилась к руководству министерства с просьбой увеличить объем государственного задания. До этого времени руководством музея средства на проведение выставок и кинофестивалей не предусматривались. Из бюджетного финансирования около 60% расходовалось на зарплаты и налоги, остальные 40% — на оплату коммунальных услуг, транспорта и другие хозяйственные нужды учреждения.

Наум Клейман, президент Музея кино

- Сотрудники музея подали официальные заявления об увольнении. И она (Лариса Солоницына - прим. ред.) их начала подписывать. Пять уже подписаны. Из них первое – мое. Все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, отработают в музее положенные по закону две недели.

Понятно, что компромисса быть не может и с нашей, и с ее стороны. Ей важно уничтожить музей. Она не общается со мной уже неделю.

Лариса Солоницына, директор Музея кино

- Министерство культуры дало свой комментарий. Сказать больше, чем сказали в ведомстве, я на сегодняшний день, не критикуя сотрудников Музея кино, не могу. А критиковать сотрудников музея в этой ситуации мне бы не хотелось.