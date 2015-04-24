Сергей Собянин уволил главу управы района Выхино-Жулебино

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении главы управы Выхино-Жулебино Сергея Мамонтова. Согласно документу глава районной администрации покидает пост по собственному желанию.

Сергей Мамонтов проработал в управе порядка двух лет. На свой пост был назначен в октябре 2013 года.

Напомним, что недавно в мэрии прошел ряд кадровых перестановок. Владимир Зотов был назначен советником мэра и покинул пост префекта Юго-Восточного округа. Его место занял Андрей Цыбин.

В свою очередь Владимир Говердовский был назначен главой департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы и уволен с должности префекта СЗАО. Новым префектом Северо-Западного округа назначен Алексей Пашков.