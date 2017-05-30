Директор Белого дома по коммуникациям подал в отставку

Фото: AP/Carolyn Kaster

Директор Белого дома по коммуникациям Майкл Дубке подал в отставку после трех месяцев службы на этой должности, сообщает "Газета.ру".

Он написал заявление еще 18 мая, однако проработал еще некоторое время, чтобы помочь президенту США Дональду Трампу во время его первой зарубежной поездки.

Это событие может повлечь дальнейшие изменения в составе команды старших помощников главы Белого дома. Причиной стал набирающий обороты скандал о вмешательстве России в президентские выборы.

Вторник, 30 мая может стать последним днем работы Дубке на посту.