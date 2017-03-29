Британский премьер Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о запуске Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила уведомление о формальном начале процедуры Brexit властям Евросоюза, сообщает телеканал Би-би-си.

Послание от Мэй главе Европейского совета Дональду Туску вручил постпред Великобритании при ЕС Тим Барроу. Таким образом был запущен процесс двухлетних переговоров о выходе Соединенного Королевства из союза.

Уведомление было произведено в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, это первое ее применение за 60-летнюю историю европейского сообщества.

Переговоры начнутся не раньше мая 2017 года.

Ранее премьер-министр Великобритании подписала документ об официальном выходе королевства из Евросоюза.