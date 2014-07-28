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Общество

28 июля 2014, 11:50

60 лет назад родился Уго Чавес

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Со дня рождения Уго Чавеса исполнилось 60 лет

28 июля венесуэльскому государственному деятелю Уго Чавесу могло бы исполниться 60 лет. Президент Венесуэлы являлся ярым приверженцем социализма, а также прославился своими антиглобалистскими взглядами.

Уго Чавес родился 28 июля 1954 года в Сабанета, штат Баринас. В детстве он хотел стать баскетболистом, а также отличался художественными способностями. В 1975 году Чавес окончил Военную академию Венесуэлы. Служил десантником, красный берет военных коллег стал частью образа Чавеса.

Начав свою политическую карьеру с неудавшегося государственного переворота и тюрьмы, он в итоге стал президентом страны, которой руководил с 1998 года до самой смерти.

Чавес установил легендарный рекорд, общаясь со своим народом более семи часов, первым лично встретился с Саддамом Хусейном вопреки эмбарго против Ирака. Он пытался построить социализм в своем государстве и стал автором термина "ось добра" в противовес американской "оси зла".

Впервые Чавес был избран на президентский пост в 1998 году. В 2000 и 2006 годах он вновь переизбирался, хотя в 2002 на несколько дней лишился власти из-за государственного переворота.

Сам Уго до того, как стать президентом, также являлся деятелем переворотов. С 1992 по 1994 год ему даже довелось попасть в тюрьму за попытку свергнуть существовавшую в тот момент власть.

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Под руководством Чавеса Венесуэла претендовала на лидерство в Западном полушарии, составляя оппозицию США. Дружеские отношения Уго Чавес поддерживал с президентом Кубы Фиделем Кастро, президентом Боливии Эво Моралесом, президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом.

В конце жизни заболел раком. Скончался государственный и военный деятель 5 марта 2013 года от обширного инфаркта.

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