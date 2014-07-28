60 лет назад родился Уго Чавес

Со дня рождения Уго Чавеса исполнилось 60 лет

28 июля венесуэльскому государственному деятелю Уго Чавесу могло бы исполниться 60 лет. Президент Венесуэлы являлся ярым приверженцем социализма, а также прославился своими антиглобалистскими взглядами.

Уго Чавес родился 28 июля 1954 года в Сабанета, штат Баринас. В детстве он хотел стать баскетболистом, а также отличался художественными способностями. В 1975 году Чавес окончил Военную академию Венесуэлы. Служил десантником, красный берет военных коллег стал частью образа Чавеса.

Начав свою политическую карьеру с неудавшегося государственного переворота и тюрьмы, он в итоге стал президентом страны, которой руководил с 1998 года до самой смерти.

Чавес установил легендарный рекорд, общаясь со своим народом более семи часов, первым лично встретился с Саддамом Хусейном вопреки эмбарго против Ирака. Он пытался построить социализм в своем государстве и стал автором термина "ось добра" в противовес американской "оси зла".

Впервые Чавес был избран на президентский пост в 1998 году. В 2000 и 2006 годах он вновь переизбирался, хотя в 2002 на несколько дней лишился власти из-за государственного переворота.

Сам Уго до того, как стать президентом, также являлся деятелем переворотов. С 1992 по 1994 год ему даже довелось попасть в тюрьму за попытку свергнуть существовавшую в тот момент власть.

Под руководством Чавеса Венесуэла претендовала на лидерство в Западном полушарии, составляя оппозицию США. Дружеские отношения Уго Чавес поддерживал с президентом Кубы Фиделем Кастро, президентом Боливии Эво Моралесом, президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом.

В конце жизни заболел раком. Скончался государственный и военный деятель 5 марта 2013 года от обширного инфаркта.