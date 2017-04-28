График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

28 апреля 2017, 18:42

Общество

Поэт-фронтовик Ион Деген умер в Израиле

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Ветеран Великой Отечественной войны, поэт Ион Деген скончался в Израиле на 92-м году жизни, сообщает ТАСС.

Известно, что он был болен.

Ион Деген – русский, советский и израильский поэт. На фронт он пошел добровольцем в 16 лет, на войне его тяжело ранили. Деген был одним из самых знаменитых танковых асов: он уничтожил 12 немецких танков и 6 самоходных орудий противника.

В 1944 году поэт написал стихотворение "Мой товарищ, в смертельной агонии...", авторство которого открылось только в 80-х годах. Деген также является автором книг "Из дома рабства", "Стихи из планшета", "Иммануил Великовский", "Портреты учителей", "Война никогда не кончается" и других.

Кроме того, он был медиком. После войны Деген с отличием окончил Черновицкий медицинский институт и работал ортопедом-травматологом. В 1959 году он осуществил первую в медицинской практику реплантацию конечности – предплечья.

