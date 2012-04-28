Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

28 апреля 2012, 12:08

Герой России Анатолий Лебедь погиб в ДТП

утраты ВДВ разведчики гибель герои авария дтп

Вести.Ру

Герой России Анатолий Лебедь погиб в ДТП в пятницу в Москве.

"Анатолий Лебедь ехал на мотоцикле, врезался в бордюр и вылетел на дорогу. От полученных травм он скончался на месте", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт ДТП на пересечении Богородского шоссе и Майского просека.

Как отметили в Минобороны, подполковник ВДВ является однофамильцем братьев Александра Лебедя (губернатор Красноярского края в 1998-2002 гг, погиб) и Алексея Лебедя (депутат ГД, председатель правительства Республики Хакасия в 1997-2009).

Анатолий Лебедь служил в разведке Воздушно-десантных войск. С 1999 по 2007 годы неоднократно участвовал в спецоперациях в Чечне.

Летом 2003 года в ходе одной из операций в горах у населённого пункта Улус-Керт он подорвался на мине. В результате ранения ему была ампутирована ступня. Получил вторую группу инвалидности, однако отказался увольняться из вооруженных сил и освоил протез.

В январе 2005 года лично уничтожил трёх боевиков в неравном бою, предотвратив захват раненых сослуживцев в плен. В другом боестолкновении собственным телом прикрыл раненого рядового от выстрела из гранатомета. Получив ранение, лично уничтожил гранатомётчика и пулемётный расчет боевиков. В результате боя была захвачена база боевиков.

Звание Героя России было присвоено Лебедю указом президента РФ от 6 апреля 2005 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.

В августе 2008 года офицер участвовал в боевых действиях против грузинских вооруженных сил, напавших на Южную Осетию.

Был награждён советскими орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, российскими орденом Святого Георгия 4-й степени (2008, № 3), тремя орденами Мужества, медалями.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать