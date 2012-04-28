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Герой России Анатолий Лебедь погиб в ДТП в пятницу в Москве.

"Анатолий Лебедь ехал на мотоцикле, врезался в бордюр и вылетел на дорогу. От полученных травм он скончался на месте", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт ДТП на пересечении Богородского шоссе и Майского просека.

Как отметили в Минобороны, подполковник ВДВ является однофамильцем братьев Александра Лебедя (губернатор Красноярского края в 1998-2002 гг, погиб) и Алексея Лебедя (депутат ГД, председатель правительства Республики Хакасия в 1997-2009).

Анатолий Лебедь служил в разведке Воздушно-десантных войск. С 1999 по 2007 годы неоднократно участвовал в спецоперациях в Чечне.

Летом 2003 года в ходе одной из операций в горах у населённого пункта Улус-Керт он подорвался на мине. В результате ранения ему была ампутирована ступня. Получил вторую группу инвалидности, однако отказался увольняться из вооруженных сил и освоил протез.

В январе 2005 года лично уничтожил трёх боевиков в неравном бою, предотвратив захват раненых сослуживцев в плен. В другом боестолкновении собственным телом прикрыл раненого рядового от выстрела из гранатомета. Получив ранение, лично уничтожил гранатомётчика и пулемётный расчет боевиков. В результате боя была захвачена база боевиков.

Звание Героя России было присвоено Лебедю указом президента РФ от 6 апреля 2005 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.

В августе 2008 года офицер участвовал в боевых действиях против грузинских вооруженных сил, напавших на Южную Осетию.

Был награждён советскими орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" 3-й степени, российскими орденом Святого Георгия 4-й степени (2008, № 3), тремя орденами Мужества, медалями.