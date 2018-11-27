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Общество

27 ноября, 23:26

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Главные цитаты Губки Боба – самого известного персонажа Стивена Хилленберга

"Жить как Губка Боб". Чему нас научил главный персонаж Стивена Хилленберга
утраты культура

27 ноября в возрасте 57 лет скончался Стивен Хилленберг. Американский аниматор наиболее известен как создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Редакция портала Москва 24 вспоминает, чему нас научил самый популярный персонаж Хилленберга.

Фото: Фото: АР/Charles Sykes/Invision

Стивен Хилленберг с 1984-го по 1987 годы работал морским биологом. В 1987-м он обратился к своему второму увлечению – мультипликации. Хилленберг создал несколько короткометражек, две из которых (The Green Beret и Wormholes) получили награды на нескольких кинофестивалях.

В 1996 году он начал работать над мультсериалом о морских существах, сосредоточившись на главном персонаже – губке, которую сначала рисовал похожей на морскую, но посчитал, что забавнее будет форма квадрата. Так родился Спанч Боб. "Губка Боб Квадратные Штаны" впервые появился в эфире 1 мая 1999 года.

На дне Тихого океана в небольшом вымышленном городке Бикини-Боттом живут Спанч Боб и его друзья. А больше никого, ведь Губка Боб ко всем обитателям морского дна относится как к друзьям. Одних он моментально обезоруживает своим уж очень наивным восприятием жизни, других – раздражает и заставляет задуматься.

На самом деле, нам всем есть, чему поучиться у главного философа Бикини-Боттома. Так что мы собрали несколько цитат от Губки Боба на все случаи жизни.

Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures

"Я сочувствую вашей потере... Самих себя".

– Они над нами смеются?!
– Нет, Патрик, они смеются рядом с нами.

На первом эскизе у Спанч Боба была красно-зеленая шляпа, белая рубашка и галстук. Позже его образ дополнили коричневые штаны, а вот от шляпы решили отказаться.

"Друга не узнаешь, пока не понаблюдаешь за ним восемь часов в мощный бинокль".

"Мы обязаны сделать это тяжелое дело. Вернее, легкое дело. Вернее, среднее, вернее, среднетяжелое, с примесью трудных моментов легкого дела".

"Четыре года я готовился к этой минуте, и сейчас я решительно подойду к менеджеру, посмотрю ему в глаза и скажу, что я... что я ужасно боюсь его".

Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures

Судя по сведениям из его паспорта, Спанч Боб родился 14 июля 1986 года, значит на момент начала трансляции мультсериала ему было около 13 лет. В одном из интервью Хилленберг признался, что Губка Боб даже в 50 останется в своем "губчатом возрасте" ("sponge years"). И объяснил: у Губки Боба нет конкретного возраста, хотя он достаточно взрослый, чтобы отстаивать свои принципы и ходить в Лодочную Школу.

"Пора разрушить этот город! Или хотя бы перекрасить в другой цвет".

"Весело – это когда ты поешь".

– Если ты будешь много смеяться, у тебя лопнет пузырь смеха, и ты больше никогда не засмеешься.
– Так вот что с тобой случилось...

В комментариях к специальному выпуску DVD один из создателей мультсериала рассказал, что семь главных героев в "Губке Бобе Квадратные штаны" олицетворяют семь смертных грехов. Правда, не уточнили, кто именно, но тем, кто смотрел хотя бы одну серию, не сложно догадаться, что Патрик – это лень, Сквидвард – гнев, Мистер Крабс – алчность, Планктон – зависть, Сэнди – гордыня, Гэри – чревоугодие. И, наконец, самая неочевидная аналогия: Губка Боб, получается, олицетворяет похоть. Правда, преданные поклонники оправдывают своего кумира и утверждают, что похоть его, естественно, – не блудная страсть, а слишком сильная любовь к другим, желание всем понравиться (и, разумеется, помочь).

Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures

"Я думал, самое главное правило – это "не делай сегодня того, что можно сделать завтра".

– Если они считают, что ты глуп, то они просто не видели настоящих дураков!
– Но они же смотрят телевизор.

"Я не хочу взрослеть! Я хочу печеньки! И молока! Я хочу свитер, связанный с любовью!"

– Смотри, мы спасены!
– Это просто дурацкий булыжник!
– Это вовсе не булыжник. Это – скала.

19 ноября 2004 года в США прошла премьера первого полнометражного фильма под названием SpongeBob SquarePants: The Movie по мотивам мультсериала, а 6 февраля 2015-го вышло его продолжение – "Губка Боб в 3D". Позже историю Губки Боба поставили на Бродвее. Мюзикл даже получил премию "Тони" в начале 2018 года.

Кстати, 17 июля 2009-го в Нью-йоркском музее восковых фигур мадам Тюссо появилась фигурка главного героя мультипликационного сериала телеканала Nickelodeon "Губка Боб Квадратные штаны". Он стал первым в истории персонажем мультфильма, выставленным в этом музее.

Кроме того, в 2011 году в честь Губки Боба даже был назван реально существующий вид грибов – Spongiforma squarepantsii.

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