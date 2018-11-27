Главные цитаты Губки Боба – самого известного персонажа Стивена Хилленберга

27 ноября в возрасте 57 лет скончался Стивен Хилленберг. Американский аниматор наиболее известен как создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".
Редакция портала Москва 24 вспоминает, чему нас научил самый популярный персонаж Хилленберга.
В 1996 году он начал работать над мультсериалом о морских существах, сосредоточившись на главном персонаже – губке, которую сначала рисовал похожей на морскую, но посчитал, что забавнее будет форма квадрата. Так родился Спанч Боб. "Губка Боб Квадратные Штаны" впервые появился в эфире 1 мая 1999 года.
На дне Тихого океана в небольшом вымышленном городке Бикини-Боттом живут Спанч Боб и его друзья. А больше никого, ведь Губка Боб ко всем обитателям морского дна относится как к друзьям. Одних он моментально обезоруживает своим уж очень наивным восприятием жизни, других – раздражает и заставляет задуматься.
На самом деле, нам всем есть, чему поучиться у главного философа Бикини-Боттома. Так что мы собрали несколько цитат от Губки Боба на все случаи жизни.
Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures
"Я сочувствую вашей потере... Самих себя".
– Они над нами смеются?!
– Нет, Патрик, они смеются рядом с нами.
"Друга не узнаешь, пока не понаблюдаешь за ним восемь часов в мощный бинокль".
"Мы обязаны сделать это тяжелое дело. Вернее, легкое дело. Вернее, среднее, вернее, среднетяжелое, с примесью трудных моментов легкого дела".
"Четыре года я готовился к этой минуте, и сейчас я решительно подойду к менеджеру, посмотрю ему в глаза и скажу, что я... что я ужасно боюсь его".
Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures
"Пора разрушить этот город! Или хотя бы перекрасить в другой цвет".
"Весело – это когда ты поешь".
– Если ты будешь много смеяться, у тебя лопнет пузырь смеха, и ты больше никогда не засмеешься.
– Так вот что с тобой случилось...
Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures
"Я думал, самое главное правило – это "не делай сегодня того, что можно сделать завтра".
– Если они считают, что ты глуп, то они просто не видели настоящих дураков!
– Но они же смотрят телевизор.
"Я не хочу взрослеть! Я хочу печеньки! И молока! Я хочу свитер, связанный с любовью!"
– Смотри, мы спасены!
– Это просто дурацкий булыжник!
– Это вовсе не булыжник. Это – скала.
Кстати, 17 июля 2009-го в Нью-йоркском музее восковых фигур мадам Тюссо появилась фигурка главного героя мультипликационного сериала телеканала Nickelodeon "Губка Боб Квадратные штаны". Он стал первым в истории персонажем мультфильма, выставленным в этом музее.
Кроме того, в 2011 году в честь Губки Боба даже был назван реально существующий вид грибов – Spongiforma squarepantsii.