Главные цитаты Губки Боба – самого известного персонажа Стивена Хилленберга

27 ноября в возрасте 57 лет скончался Стивен Хилленберг. Американский аниматор наиболее известен как создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Редакция портала Москва 24 вспоминает, чему нас научил самый популярный персонаж Хилленберга.

Стивен Хилленберг с 1984-го по 1987 годы работал морским биологом. В 1987-м он обратился к своему второму увлечению – мультипликации. Хилленберг создал несколько короткометражек, две из которых (The Green Beret и Wormholes) получили награды на нескольких кинофестивалях. с 1984-го по 1987 годы работал морским биологом. В 1987-м он обратился к своему второму увлечению – мультипликации. Хилленберг создал несколько короткометражек, две из которых (The Green Beret и Wormholes) получили награды на нескольких кинофестивалях. В 1996 году он начал работать над мультсериалом о морских существах, сосредоточившись на главном персонаже – губке, которую сначала рисовал похожей на морскую, но посчитал, что забавнее будет форма квадрата. Так родился Спанч Боб. "Губка Боб Квадратные Штаны" впервые появился в эфире 1 мая 1999 года.



На дне Тихого океана в небольшом вымышленном городке Бикини-Боттом живут Спанч Боб и его друзья. А больше никого, ведь Губка Боб ко всем обитателям морского дна относится как к друзьям. Одних он моментально обезоруживает своим уж очень наивным восприятием жизни, других – раздражает и заставляет задуматься.

На самом деле, нам всем есть, чему поучиться у главного философа Бикини-Боттома. Так что мы собрали несколько цитат от Губки Боба на все случаи жизни.

Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures

"Я сочувствую вашей потере... Самих себя".

– Они над нами смеются?!

– Нет, Патрик, они смеются рядом с нами.

На первом эскизе у Спанч Боба была красно-зеленая шляпа, белая рубашка и галстук. Позже его образ дополнили коричневые штаны, а вот от шляпы решили отказаться.



"Друга не узнаешь, пока не понаблюдаешь за ним восемь часов в мощный бинокль".

"Мы обязаны сделать это тяжелое дело. Вернее, легкое дело. Вернее, среднее, вернее, среднетяжелое, с примесью трудных моментов легкого дела".

"Четыре года я готовился к этой минуте, и сейчас я решительно подойду к менеджеру, посмотрю ему в глаза и скажу, что я... что я ужасно боюсь его".

Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures

Судя по сведениям из его паспорта, Спанч Боб родился 14 июля 1986 года, значит на момент начала трансляции мультсериала ему было около 13 лет. В одном из интервью Хилленберг признался, что Губка Боб даже в 50 останется в своем "губчатом возрасте" ("sponge years"). И объяснил: у Губки Боба нет конкретного возраста, хотя он достаточно взрослый, чтобы отстаивать свои принципы и ходить в Лодочную Школу.



"Пора разрушить этот город! Или хотя бы перекрасить в другой цвет".

"Весело – это когда ты поешь".

– Если ты будешь много смеяться, у тебя лопнет пузырь смеха, и ты больше никогда не засмеешься.

– Так вот что с тобой случилось...

В комментариях к специальному выпуску DVD один из создателей мультсериала рассказал, что семь главных героев в "Губке Бобе Квадратные штаны" олицетворяют семь смертных грехов. Правда, не уточнили, кто именно, но тем, кто смотрел хотя бы одну серию, не сложно догадаться, что Патрик – это лень, Сквидвард – гнев, Мистер Крабс – алчность, Планктон – зависть, Сэнди – гордыня, Гэри – чревоугодие. И, наконец, самая неочевидная аналогия: Губка Боб, получается, олицетворяет похоть. Правда, преданные поклонники оправдывают своего кумира и утверждают, что похоть его, естественно, – не блудная страсть, а слишком сильная любовь к другим, желание всем понравиться (и, разумеется, помочь).



Фото: кадр из мультипликационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны"; Режиссер - Дерек Драймон, Винсент Уоллер; Продюссер - Стивен Хилленберг, Донна Кастриконе, Энн Микауд, Дерек Драймон, Хелен Кафатиц, Дина Батейн, Пол Тиббит, Дженни Моника Хаммонд, Винсент Уоллер, Марк Чеккарелли; производство - Nickelodeon Animation Studio, United Plankton Pictures

"Я думал, самое главное правило – это "не делай сегодня того, что можно сделать завтра".

– Если они считают, что ты глуп, то они просто не видели настоящих дураков!

– Но они же смотрят телевизор.

"Я не хочу взрослеть! Я хочу печеньки! И молока! Я хочу свитер, связанный с любовью!"

– Смотри, мы спасены!

– Это просто дурацкий булыжник!

– Это вовсе не булыжник. Это – скала.