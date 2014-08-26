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Общество

26 августа 2014, 16:18

Умерла художница Екатерина Серебрякова

утраты живопись художники Екатерина Серебрякова

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Фото: m24.ru/ Евгения Смолянская

Екатерина Серебрякова, дочь знаменитой художницы Зинаиды Серебряковой, скончалась 26 августа. О смерти Серебряковой-младшей Агенству ИТАР-ТАСС сообщили ее близкие.

Серебрякова-младшая умерла на 102-м году жизни в Париже, куда приехала в 1928 к своей матери, жившей в эмиграции. Похороны состоятся на русском кладбище в парижском предместье Сент-Женевьев-де-Буа.

Екатерина Борисовна Серебрякова родилась в Царском Селе 28 июля 1913 года. Ее мать, знаменитая Зинаида Серебрякова, участница объединения "Мир искусств", одна из первых русских женщин, получивших известность в сфере живописи. Пятеро из шести детей Зинаиды Серебряковой также выбрали себе профессии, связанные с искусством. Младшая дочь, Екатерина, занималась живописью и добилась в этом успехов. Не менее важна ее деятельность по сохранению наследия матери - Екатерина основала во Франции Фонд имени Зинаиды Серебряковой.

В музее Пушкина прошла презентация книги "Екатерина Серебрякова"

В декабре 2013 года в ГМИИ имени Пушкина была презентована книга "Екатерина Серебрякова", посвященная жизни этой представительницы известной семьи.

"Мир русской культуры понес невосполнимую утрату, – отозвался о смерти художницы посол России во Франции Александр Орлов. – Екатерина Борисовна была настоящим мастером, человеком удивительной души".

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