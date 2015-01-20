Умерла народная артистка России Вера Горностаева

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В одной из столичных больниц на 86-м году жизни скончалась народная артистка России, профессор Московской консерватории Вера Горностаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь пианистки Ксению Кнорре.

По словам Ксении Кнорре, до того, как оказаться в больнице, ее мать вела активный образ жизни, занималась педагогической и общественной деятельностью.

Время и место прощания с музыкантом будет известно позже.

Вера Горностаева родилась 1 октября 1929 года. В восемь лет она поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, а затем продолжила обучение уже в самой консерватории.

После окончания в 1955 году аспирантуры консерватории, где ее учителем был Генрих Нейгауз, Вера Горностаева сразу начала преподавательскую и концертную деятельность.

В 1966 году Горностаева получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1988 году - народной. В последние годы пианистка возглавляла Московский Союз музыкантов.