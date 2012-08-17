В Москве прошло прощание с академиком Сергеем Капицей

Церемония прощания с Сергеем Капицей завершилась в Доме Культуры МГУ. Проститься с выдающимся ученым пришли близкие, друзья, коллеги и ученики. Сергея Капицу похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва простилась сегодня с российским ученым-физиком, создателем и ведущим телепередачи "Очевидное-невероятное" Сергеем Капицей. Несколько сотен человек пришли проводить его в последний путь в Дом культуры МГУ.

В холле университета был установлен стенд с фотографией ученого в черной рамке и его биографией, на стоящем рядом столе люди оставляли цветы. Здесь же находилась "книга памяти", к которой выстроилась очередь для того, чтобы оставить в ней запись, передает ИТАР-ТАСС.

Гражданскую панихиду открыл ректор МГУ Виктор Садовничий. "Мы сегодня прощаемся с целой эпохой. Это невосполнимая утрата, даже не верится, что мы никогда больше не увидим и не услышим его", - сказал Садовничий, добавив, что Сергей Петрович был неповторимым человеком.

Ректор МГУ напомнил и о важнейшей роли телепередачи "Очевидное-невероятное" в истории страны, автором и ведущим которой был Капица. "Думаю, что все, что было сделано учеными, было в этой передаче освещено и рассказано. И рассказывал обо всем блестящий ученый, который сам понимал все эти явления, научные достижения".

В свою очередь, вице-президент Российской академии наук Валерий Козлов назвал "невосполнимой утратой для научного сообщества уход из жизни выдающегося просветителя и ученого". Он предложил связать с именем Сергея Капицы специальную награду за популяризацию науки, учрежденную академией.

После гражданской панихиды состоятся похороны. Ученый будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец - лауреат Нобелевской премии Петр Капица.