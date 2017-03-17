Скончался Нобелевский лауреат по литературе Дерек Уолкотт

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Обладатель Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт скончался на 88-м году жизни у себя дома в Сент-Люсии, передает издание St. Lucia Times.

Информацию подтвердил друг семьи Уолкотта. Он рассказал, что у литератора были проблемы со здоровьем. Он лежал в больнице, но позднее его выписали.

Дебют Уолкотта состоялся в 18 лет, тогда вышли его "25 поэм". Известным он стал благодаря сборнику "Зеленой ночью", который опубликовали в 1962 году.

Главное произведение Уолкотта – поэма "Омерос" 1990 года. Нобелевскую премию Уолкотт получил в 1992 году. Помимо литературной деятельности, он вел также преподавательскую в Великобритании и США.