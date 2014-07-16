Москвичи несут цветы к месту аварии на "синей" ветке метро

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16 июля объявлено в столице днем траура. Москвичи и гости столицы несут цветы к станциям "Парк Победы" и "Славянский бульвар", на перегоне между которыми 15 июля сошел с рельс поезд.

Приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. В храмах проходят поминальные службы. Некоторые телеканалы отказались от рекламы. В московских театрах все спектакли сегодня – драматические, перед их началом минутой молчания почтут память погибших в метрополитене.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Сообщение о ЧП поступило на пульт "01" уже через минуту, в 8.45 на место прибыли первые подразделения.

Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики. Около станций метро дежурили более 50 карет "скорой помощи", кроме того, были подняты около 10 вертолетов МЧС, которые доставляли пострадавших в больницы.

По данным на 8.00 16 июля, в результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, из них 42 находятся в реанимации. Отметим, что тяжелораненых доставляли в медучреждения по воздуху, всего было совершено 15 вылетов.

Движение поездов по Арбатско-Покровской линии на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозили 150 компенсационных автобусов.

На месте случившегося работали около 200 спасателей, причем те, кто трудился под землей, сменялись каждый час. Глава МЧС Владимир Пучков распорядился обеспечить коридор для проезда машин экстренных служб.

Причины аварии устанавливаются. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.