Скончалась актриса Римма Маркова

Умерла актриса Римма Маркова

В реанимации Боткинской больницы скончалась народная артистка России Римма Маркова. Ей было 89 лет, сообщает телеканал "Москва 24".

Прощание с актрисой состоится 17 января на Николо-Архангельском кладбище, передает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Татьяну.

Актриса Римма Маркова скончалась в Москве

В прошлом году Римма Маркова много болела, ее несколько раз госпитализировали.

Римма Васильевна Маркова родилась в 1925 году в Самарской области. Актриса снималась в кино с 1957 года. В 1971 году Маркову приняли в труппу Театра-студии киноактера.

Маркова сыграла в нескольких десятках картин, среди которых такие фильмы, как "Родня", "Покровские ворота", "Каждый охотник желает знать…", "Гардемарины, вперед!", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Утомленные солнцем-2" и другие.