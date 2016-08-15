Английский футболист умер после удара полицейским шокером

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Футболист Далиан Аткинсон скончался от удара полицейским электрошокером: у 48-летнего спортсмена не выдержало сердце, сообщают "Дни.ру".

Инцидент произошел в британском Телфорде, графство Шропшир. В полицию поступил сигнал, что Аткинсон угрожает прохожим, и отряд, прибывший на место, применил к футболисту электрошокер.

От удара мужчина потерял сознание, на место вызвали скорую, но врачи не смогли спасти Аткинсона, он умер по пути в Королевский госпиталь.

Далиан Аткинсон за свою карьеру сыграл 246 матчей и забил 75 голов. Футболист выступал за испанский Real Sociedad, английские Manchester Сity и Aston Villa, а также за турецкий Fenerbahçe.