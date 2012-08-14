Скончался выдающийся ученый Сергей Капица

На 85-ом году жизни скончался Сергей Капица. Он создал работы в области физики, математики, демографии и педагогики. Также он был главредом журнала "В мире науки" и ведущим телепрограммы "Очевидное-невероятное"

В Москве на 85-ом году ушел из жизни выдающийся просветитель и ученый Сергей Капица, передает ИТАР-ТАСС.

Большинству россиян Капица был известен как ведущий телепрограммы "Очевидное – невероятное", впервые вышедшей в эфир Центрального телевидения 24 февраля 1973 года. Последние годы программа выходила на канале "Культура".

Прощание с ученым пройдет в пятницу в МГУ имени Ломоносова. Похоронят Капицу на Новодевичьем кладбище.

Сергей Петрович Капица родился 14 февраля 1928 года в Кембридже, где в это время находился в научной командировке его отец – выдающийся физик, будущий лауреат Нобелевской премии Петр Леонидович Капица. Мать Сергея Петровича – Анна Алексеевна Крылова, дочь знаменитого кораблестроителя Алексея Крылова.

Сергей Капица окончил Московский авиационный институт, в 1961 году стал доктором физико-математических наук. Работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, Институте геофизики, Институте физических проблем им. П.Л. Капицы РАН. В течение 35 лет заведовал крупнейшей в стране кафедрой физики в Московском физико-техническом институте.

На протяжении 30 лет ученый возглавлял журнал Scientific America – "В мире науки". В последнее время активно изучал проблемы информационного общества, глобализации, демографии.

В течение 40 лет Капица был ведущим программы "Очевидное – невероятное". Он включен в книгу рекордов Гиннеса как телеведущий, имеющий самый долгий стаж ведения программы.

Ученый был пионером подводного плавания в Советском Союзе, он снял первый советский подводный фильм о Японском море, который с успехом демонстрировался на международных кинофестивалях.

Капица - член Европейской Академии, Всемирной академии искусств и науки, Римского клуба и других научных обществ. Лауреат премии Калинги, вручаемой ЮНЕСКО выдающимся популяризаторам науки, Государственной премии, премии РАН за популяризацию науки. Член Российской академии "Интернет".

В 2012 году Капица стал обладателем первой Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.