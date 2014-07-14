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Общество

14 июля 2014, 11:42

Скончался последний из основателей панк-рок группы Ramones Томми Рамон

утраты панк-рок Ramones Тамаш Эрдейи Томми Рамон

Тамаш Эрдейи. Фото: unclemonk.com

Последний из основателей панк-рок группы Ramones Тамаш Эрдейи (псевдоним Томми Рамон) скончался в 65 лет. Музыкант умер 11 июля в нью-йоркском хосписе от рака желчевыводящих путей. Об этом сообщает BBC News.

Томми Рамон был последним из основателей Ramones, чьи песни вдохновили не одно поколение музыкантов. Так, дань почтения Томми отдали группы Blondie, Guns N' Roses и Red Hot Chili Peppers, Garbage, Motorhead.

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Тамаш Эрдейи родился в 1949 году в Будапеште. Когда ему было четыре года, семья эмигрировала в США. В 1974 году Тамаш вместе с певцом Джеффри Хайманом (Джоуи Рамон) и басистом Дугласом Колвином (Ди Ди Рамон) основали одну из первых американских панк групп - Ramones. Первая пластинка Ramones вышла в 1976 году.

Тамаш Эрдейи покинул сцену в 1979 году и стал продюсером Ramones. Последний концерт в составе группы прошел 4 мая 1978 года в Нью-Йорке. Новым барабанщиком Ramones стал Марк Белл (Марки Рамон). Помимо Ramones, Тамаш продюсировал коллективы The Replacements, The Rattlers и Redd K, а также был участником групп The Tangerine Puppets и Uncle Monk.

Стоит отметить, что с начала 2000-х умерли главные участники Ramones: в 2001 от рака Хайман (Джоуи Рамон), в 2002 от передозировки Колвин (Ди Ди Рамон) и в 2004 году от рака Каммингс (Джонни Рамон). Все участники первого состава Ramones включены в Зал славы рок-н-ролла.

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