На 85-м году жизни скончался дирижер и композитор Лорин Маазель

Лорин Маазель. Фото: castletonfestival.org

На 85-м году жизни в США скончался дирижер, композитор и скрипач Лорин Маазель, сообщает Huffington Post. В разные годы он руководил оркестрами Венской оперы и Нью-Йоркской филармонии. В последней он проработал семь лет.

Маазель умер в своем доме от осложнений после пневмонии. В последнее время он готовился к ежегодному фестивалю Castleton, основанному в 2009 году им самим и его женой. Основная идея мероприятия - поиск молодых и перспективных артистов.