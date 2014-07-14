Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14 июля 2014, 10:52

На 85-м году жизни скончался дирижер и композитор Лорин Маазель

утраты оперы дирижеры Лорин Маазель

Лорин Маазель. Фото: castletonfestival.org

На 85-м году жизни в США скончался дирижер, композитор и скрипач Лорин Маазель, сообщает Huffington Post. В разные годы он руководил оркестрами Венской оперы и Нью-Йоркской филармонии. В последней он проработал семь лет.

Маазель умер в своем доме от осложнений после пневмонии. В последнее время он готовился к ежегодному фестивалю Castleton, основанному в 2009 году им самим и его женой. Основная идея мероприятия - поиск молодых и перспективных артистов.

Лорин Маазель родился в 1930 году в музыкальной семье в пригороде Парижа. Уже с пяти лет он начал играть на скрипке, в 9 лет выступил в качестве дирижера на Нью-Йоркской выставке, а в 12 лет дебютировал в Нью-Йоркской филармонии. К 15 годам он уже играл в крупных американских оркестров, а в 16 лет поступил в университет Питтсбурга. Причем обучение Маазель оплачивал за счет работы в местном оркестре.

С 1965-го по 1970 год Маазель работал худруком и главным дирижером Немецкой оперы в Западном Берлине. До 1975 года был главным дирижером Симфонического оркестра Берлинского радио. В 1982 году Маазель стал первым американцем, руководившим оркестром Венской государственной оперы.

С 1993 по 2002 года Лорин Маазель руководил Симфоническим оркестром Баварского радио, а с 2002 года - Нью-Йоркским филармоническим оркестром. В 2004 году Маазель стал главой молодежного симфонического оркестра имени Артуро Тосканини.

За свою жизнь Маазель успел поработать с 200-ми оркестрами примерно на 7000 операх и концертах, а также сделал 350 записей, включая все симфонии Бетховена, Малера, Рахманинова, Сибелиуса, Чайковского.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать