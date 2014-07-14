На 85-м году жизни скончался дирижер и композитор Лорин Маазель

Лорин Маазель. Фото: castletonfestival.org
На 85-м году жизни в США скончался дирижер, композитор и скрипач Лорин Маазель, сообщает Huffington Post. В разные годы он руководил оркестрами Венской оперы и Нью-Йоркской филармонии. В последней он проработал семь лет.
Маазель умер в своем доме от осложнений после пневмонии. В последнее время он готовился к ежегодному фестивалю Castleton, основанному в 2009 году им самим и его женой. Основная идея мероприятия - поиск молодых и перспективных артистов.
С 1965-го по 1970 год Маазель работал худруком и главным дирижером Немецкой оперы в Западном Берлине. До 1975 года был главным дирижером Симфонического оркестра Берлинского радио. В 1982 году Маазель стал первым американцем, руководившим оркестром Венской государственной оперы.
С 1993 по 2002 года Лорин Маазель руководил Симфоническим оркестром Баварского радио, а с 2002 года - Нью-Йоркским филармоническим оркестром. В 2004 году Маазель стал главой молодежного симфонического оркестра имени Артуро Тосканини.
За свою жизнь Маазель успел поработать с 200-ми оркестрами примерно на 7000 операх и концертах, а также сделал 350 записей, включая все симфонии Бетховена, Малера, Рахманинова, Сибелиуса, Чайковского.