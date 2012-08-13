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Общество

13 августа 2012, 20:47

Режиссер Петр Фоменко похоронен на Ваганьковском кладбище

утраты Петр Фоменко

Москва аплодисментами простилась с режиссером Петром Фоменко. Гражданская панихида прошла на новой сцене его театра на набережной Тараса Шевченко

Театральный режиссер Петр Фоменко скончался 9 августа на 81-м году жизни в Москве. Сегодня, 13 августа, состоялось прощание с режиссером на новой сцене его театра на набережной Тараса Шевченко.

С прощальными речами выступили коллеги и друзья Фоменко, а также представители ведомств - глава столичного департамента культуры Сергей Капков и замминистра культуры РФ Андрей Бусыгин, сообщает РИА Новости. Те, кто близко знал Фоменко, сегодня делились воспоминаниями не только о том, каким был режиссер, но и о его театральной миссии.


Завершилась панихида показом фрагмента видео с одной из репетиций Петра Фоменко, на которой режиссер читал стихотворение Владимира Маяковского "Хорошее отношение к лошадям".
Несмотря на будний день, многие поклонники творчества режиссера нашли возможность приехать в театр-студию проститься с мастером. Из-за большого потока желающих проводить Фоменко в последний путь панихиду пришлось продлить.

После церемонии ученики Фоменко пронесли гроб с телом мастера по тому маршруту, которым режиссер обычно ходил по театру. Собравшиеся на улице поклонники проводили режиссера в последний путь аплодисментами.

Петр Фоменко похоронен на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой своей матери.

Режиссер создал более 60 спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Вроцлава, Зальцбурга и Парижа. Кроме того, режиссер является создателем московского театра "Мастерская Петра Фоменко". До последних лет жизни Фоменко был его педагогом и художественным руководителем.

Сюжет: Утраты: кого мы потеряли в 2012 году

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