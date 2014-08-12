Умер экс-голкипер столичной "Дины" и сборной России Илья Самохин

Фото: dina.ru

В Москве скончался экс-голкипер мини-футбольного клуба "Дина" и сборной России Илья Самохин, сообщается на официальном сайте столичной команды.

В 1993 году Самохин перешел из "Спартака" в "Дину", за которую провел в дальнейшем более 400 матчей. В ее составе футболист стал семикратным чемпионом России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и три выигрывал кубок европейских чемпионов. В составе сборной России Самохин становился бронзовым призером чемпионата мира-1996, также в его активе золотая, серебряная и бронзовая награды чемпионатов Европы.

После завершения профессиональной карьеры футболист продолжил работу в структуре "Дины". 10 августа Илья Самохин отпраздновал 44-летие.