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Общество

11 мая 2012, 15:45

На месте убийства Егора Свиридова предлагают построить часовню

утраты болельщики Егор Свиридов часовня

В комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме поступило предложение построить часовню на месте убийства болельщика московского футбольного клуба "Спартак" Егора Свиридова. Об этом сообщает источник в городском парламенте. Пока не уточняется, от кого поступило это предложение.

"Вопрос о возведении часовни открытого типа на месте гибели болельщика "Спартака" Егора Свиридова будет рассмотрен на заседании комиссии по монументальному искусству в ближайший вторник", - цитирует сайт Вести.ру слова источника.

Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического пистолета в ночь на 6 декабря 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве. Нескольких задержанных по подозрению в убийстве сначала отпустили, что вызвало недовольство среди молодежи, вылившееся впоследствии в массовые беспорядки на Манежной площади в декабре того же года. Признанный виновным в убийстве Егора Свиридова Аслан Черкесов получил 19 лет и 10 месяцев заключения в колонии строгого режима.

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