Скончался экс-барабанщик ДДТ и "Чиж & Co" Игорь Доценко

Игорь Доценко. Фото: facebook.com/Dotsa

В воскресенье, 7 декабря, в возрасте 61 года ушел из жизни экс-барабанщик рок-групп ДДТ и "Чиж & Co" Игорь Доценко. Об этом написал на своей странице на Facebook петербургский музыкант и вокалист Алексей Вишня.

"Сегодня умер великий рок-барабанщик Игорь Доценко. Один из лучших людей этого мира. Очень хороший человек", - говорится в сообщении Алексея Вишни.

Как Вишня рассказал ТАСС, Доценко скончался после продолжительной болезни. Дата и место похорон музыканта пока неизвестны.

Доценко родился в 1953 году в Изяславе. Самостоятельно научился играть на барабанах и уже с 15 лет выступал на профессиональной сцене.

Барабанщик на протяжении 24 лет работал в ДДТ. Кроме того, Доценко принимал участие в записи альбома "Человек без имени" группы "Наутилус Помпилиус" и играл в "Чиж и & Co".