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Общество

08 февраля 2015, 23:57

В Измайлове прошла акция в память об убитом студенте Бауманки

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В Измайлове прошла акция в память об убитом студенте МГТУ им Баумана

В Измайлове прошла акция в память об убитом студенте МГТУ имени Баумана. Несколько десятков человек пришли к общежитию университета, сообщает телеканал "Москва 24".

Однокурсники и близкие погибшего принесли его фотографии, цветы и свечи. Люди вспоминали, каким был Сергей Косюченко, и гадали, кто мог совершить этой убийство. Во время акции порядок охраняли сотрудники полиции.

Напомним, в ночь на 6 февраля нашли тело 22-летнего Сергея Костюченко. Его зарезали неизвестные. Многие в общежитии слышали звуки ночной ссоры, но на крики никто так и не вышел.
Виновных следователи еще не нашли. В этом должны помочь записи с камер видеонаблюдения.

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Известно, что студента сильно избили, а потом нанесли несколько ножевых ранений. Шансов выжить у студента не было. Приехавшие врачи уже ничего не смогли сделать. Колото-резаные раны головы и шеи оказались смертельными.

Версий того, как началась поножовщина, несколько. По одной из них, студент возвращался домой и увидел, как трое неизвестных пристают к девушке. Парень решил защитить ее, началась драка, в результате которой он получил смертельные ранения. По другой версии, конфликт спровоцировал сам молодой человек. Правоохранители также выясняют, какую роль в конфликте сыграла присутствовавшая там девушка.

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