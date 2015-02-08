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Москва 24

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Общество

08 февраля 2015, 19:50

Скончался один из основателей игры КВН Сергей Муратов

утраты смерти Сергей Муратов

На 83 году из жизни ушел сценарист Сергей Муратов

В Москве в ночь с 7 на 8 февраля ушел из жизни один из отцов-основателей знаменитой игры КВН, кинокритик и режиссер Сергей Муратов. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". В последние годы кинокритик тяжело болел.

Сергею Муратову было 83 года. Прощание с ним состоится во вторник, 10 февраля.

Муратов окончил МГИМО, но судьбу связал с телевидением. В конце пятидесятых основал первую в стране молодежную редакцию. С 1968 года долгие десятилетия работал на факультете журналистики в МГУ. Там он занимал должность профессора телевизионной кафедры и преподавал теорию документалистики.

Он является заслуженным деятелем искусств России, был членом Академии Российского телевидения, членом Академии кинематографистов "Ника" и членом Союза кинематографистов и Союза журналистов России. Также Муратов является лауреатом премии Гильдии киноведов и кинокритиков России.

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