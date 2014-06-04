Форма поиска по сайту

04 июня 2014, 22:01

Общество

Прощание со Святославом Бэлзой пройдет 6 июня в ЦДЛ

Прощание с музыковедом Святославом Бэлзой состоится в пятницу

Прощание со Святославом Бэлзой, скончавшимся накануне в одной из мюнхенских клиник, пройдет 6 июня, сообщает канал "Москва 24".

Как рассказал сын музыковеда, гражданская панихида и прощание пройдут в пятницу в Центральном доме литератора. Где будет похоронен телеведущий пока не решено.

Святослав Бэлза родился 26 апреля 1942 года в Челябинске. Окончил славянское отделение филологического факультета МГУ по специальности "филолог, литературовед". В 1987-1996 годах являлся автором и ведущим телепрограммы "Музыка в эфире" на телеканале ОРТ. С 1997 года работал на телеканале "Культура", где в последнее время вел цикл передач "Шедевры мирового музыкального театра".

За свою жизнь Бэлза написал более 300 литературоведческих и литературно-критических работ, среди которых, "Брюсов и Данте", "Дон Кихот в русской поэзии", "Пушкин и культурная общность славянских народов" и многие другие. Также Бэлза является автором предисловий к книгам Уильяма Шекспира, Оскара Уайльда, Александра Дюма, Оноре де Бальзака, Жюля Верна и других известных писателей.

На счету Бэлзы множество наград, среди которых: Офицерский крест ордена Заслуг перед Республикой Польша (1997), ордена Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, премия Правительства Российской Федерации и Международный общественный орден "Золотой сокол".

Кроме того, Святослав Бэлза обладал званиями Народного артиста России, заслуженного деятеля искусств России, а также являлся почетным членом Российской академии художеств, президентом Российской академии искусств и членом Академии Российского телевидения.

