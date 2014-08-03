Скончалась мать Михаила Ходорковского

Михаил Ходорковский (слева). Фото: ИТАР-ТАСС

Мать Михаила Ходорковского, экс-главы ЮКОСа, скончалась на 80-м году жизни. Последние несколько лет Марина Ходорковская тяжело болела.

О том, что Марины Филипповны Ходорковской не стало, написала в своем Twitter главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац.

Марина Ходорковская проходила лечение в Берлине, куда сразу после освобождения вылетел ее сын.

Ходорковский более десяти лет провел в заключении за мошенничество и хищения. 20 декабря прошлого года Владимир Путин подписал указ о его помиловании. Сразу после освобождения бывший бизнесмен улетел в Берлин.

В конце марта Ходорковский получил вид на жительство в Швейцарии. Бывший предприниматель поселился на востоке страны, в кантоне Санкт-Галлен. Там же проживают его супруга и дети.