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Общество

03 августа 2014, 10:29

Прощание с певицей Ольгой Воронец пройдет 4 августа

утраты кончины Ольга Воронец

Прощание с певицей Ольгой Воронец пройдет в понедельник

Накануне, 2 августа, из жизни ушла певица Ольга Воронец. Прощание с известной советской и российской исполнительницей народной и эстрадной музыки пройдет 4 августа в Центральном доме литераторов.

Гражданская панихида состоится в понедельник с 11.00 до 15.00. Похоронена Ольга Борисовна будет в Смоленске, сообщила на своей странице на Facebook Елена Этуш, супруга актера Владимира Этуша.

Ольга Воронец скончалась в субботу, 2 августа, в Москве. Ей было 88 лет.

Певица родом из Смоленска, она родилась с музыкальной семье. Воронец выступала в вокальной группе Оркестра народных инструментов Московской областной филармонии, была солисткой Мосэстрады. Ольга Воронец активно работала с Государственным русским народным оркестром имени Осипова. Гастролировала во многих городах СССР.

Песня "Зачем вы, девочки, красивых любите" в исполнении Воронец пленила слушателей. Также она пела не менее известные "Расцветай, земля весенняя", "Горька ягода".

В 2010 году певица перенесла инсульт. В 2012 получила травму шейки бедра, после чего ее состояние ухудшилось.

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