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26 декабря 2014, 02:02

Две тысячи конфискованного игорного оборудования уничтожат в Подмосковье

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Фото: ТАСС

Две тысячи единиц конфискованного и бесхозяйного игорного оборудования будут утилизированы в Московской области, сообщает "Интерфакс" с ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

При участии представителей прокуратуры Московской области и уполномоченных органов на территории Хованской промзоны будет уничтожено 2 тысячи единиц игорного оборудования.

По результатам проверок, проведённых в период с 2009 по 2014 годы изъято более 30 тысяч единиц игрового оборудования, которое находится на хранении в помещениях территориальных подразделений ГУ МВД России по Московской области и органов местного самоуправления.

В связи с тем, что информация о собственниках указанного имущества отсутствует, органы прокуратуры Московской области регулярно обращаются в суды с исковыми заявлениями о признании его бесхозяйным и подлежащим уничтожению.

"Данное мероприятие явилось первым массовым уничтожением игорного оборудования на территории Подмосковья", - подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

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