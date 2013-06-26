На хладокомбинате в ЦАО произошла утечка аммиака

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером 26 июня на хладокомбинате в центре Москвы произошла незначительная утечка аммиака, сообщил М24.ru начальник пресс-службы МЧС по Москве Виктор Бирюков.

Сообщение об аварии на территории хладокомбината № 13, расположенного по адресу Центросоюзный переулок, дом 21а, поступило на телефон "01" в 19.24. По словам Бирюкова, произошла утечка из под сальника компрессионной установки, и сработала аварийная сигнализация.

На место аварии прибыли сотрудники МЧС. Они произвели необходимы замеры воздуха и не обнаружили превышения нормы концентрации вредных веществ в пробах воздуха. "Уже сейчас можно говорить, что опасности для населения нет", − отметил начальник пресс-службы.