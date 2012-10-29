До конца года в России запустят единый реестр услуг связи

Фото: ИТАР-ТАСС

Минкомсязи запустит общероссийский реестр услуг связи до конца 2012 года. Это значит, что пользователи будут получать информацию о всех доступных услугах, а также о тех, что появятся в ближайшем будущем. Здесь же можно будет оставить заявку на получение дополнительных услуг.

Реестр прост в использовании. Необходимо лишь указать свой город, улицу, дом, сообщает РИА Новости.

Глава ведомства Николай Никифоров подчеркнул, что такая обратная связь с населением поможет развивать инфраструктуру.

Все необходимые для реестра данные помогает собирать Роскомнадзор.

Добавим, что Минкомсвязи обозначило программу по развитию услуг связи вплоть до 2018 года. Пользователи могут отдавать предпочтение тому или иному пункту из общего списка на странице спецраздела сайта 2018.minsvyaz.ru. Сейчас лидирует именно развитие услуг связи, в частности, задача по ежегодному обеспечению пяти миллионов российских домохозяйств высокоскоростным (100 Мбит/с) доступом в интернет.