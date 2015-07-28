Страховщикам запретили навязывать допуслуги при продаже ОСАГО

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Страховщиков обязали заключать договоры ОСАГО без навязывания клиентам дополнительных услуг. Кроме того, теперь компании будут заключать договор в день обращения клиента и информировать об этом страхователей, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Мы внесли изменения в правила профессиональной деятельности РСА, которые обязательны для всех участников рынка. Работа велась в постоянном диалоге с Банком России. Нововведения позволят усилить контроль за предоставлением услуг страховщиками ОСАГО, повысят доступность полисов "автогражданки", – отметил президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По правилам, страховщик теперь обязан информировать клиентов о возможности покупки полиса ОСАГО без заключения прочих договоров страхования или оплаты различных услуг, а также ознакомить их с информационной брошюрой "ОСАГО+", разработанной Банком России.

Помимо этого, страхователь может проводить аудио- и видеосъемку происходящего в офисе в момент заключения договора, и у страховщика нет права ему препятствовать. Также страховщик обязуется информировать клиента о значении коэффициента бонус-малус, который применяют при расчете страховой премии по договору ОСАГО.

Как изменилась стоимость ОСАГО

У клиентов должен быть доступ ко внутренним документам компании, устанавливающим порядок осмотра ТС, в том числе перечень мест и сроки проведения осмотра. Страховщик также будет размещать информацию о способах связи с Банком России, куда можно направить жалобу.

В свою очередь сотрудники Банка России и РСА могут следить за процессом заключения договоров ОСАГО в офисах компаний.

Ранее сообщалось, что в начале августа через интернет можно будет вписать в полис ОСАГО других водителей, а с 1 октября в Сети смогут купить страховку все автомобилисты. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

"С 1 июля сервис работает только в части продления полиса. В ближайшие две недели, в начале августа можно будет вписать кого-то в полис, а с 1 октября любой желающий сможет оформить страховку онлайн", – отметил он.

Напомним, с 1 июля автовладельцы смогут продлить полисы ОСАГО по интернету. Сейчас электронное оформление полиса возможно только в том случае, если данные о владельце есть в системе АИС ("Автоматизированная информационная система ОСАГО"). Там содержится информация о договорах, о самих автовладельцах и количестве аварий.