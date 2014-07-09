Более 500 тысяч человек подписались на городские SMS-сервисы

Фото: M24.ru

Более 500 тысяч москвичей подписались на городские SMS-сервисы, рассказали M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий.

В частности, новости Москвы получают 15 тысяч подписчиков, еще 737 человека читают новости Зеленограда, а об отключении воды с помощью мобильных узнают еще 7 тысяч горожан.

В департаменте информационных технологий добавили, что в дальнейшем планируется запустить оповещения о перекрытии дорог, временном закрытии станций метро и отмене автобусов.

Отметим, что в столице доступно более 30 SMS-сервисов. Например, в феврале 2014 года удобная услуга заработала для автомобилистов. С помощью SMS можно оплатить штрафы ГИБДД. Чтобы подписаться на уведомления о штрафах, нужно отправить сообщение с номером водительского удостоверения или свидетельства регистрации автомобиля на короткий номер 7377, или зарегистрироваться на московском портале госуслуг.

На какие SMS-напоминания можно подписаться

Существует сервис и для тех, кто пользуется платной парковкой в центре столицы. Московские автовладельцы также могут получать информацию об эвакуации машины. Для этого необходимо отправить SMS на номер 7377 с текстом "эв *номер автомобиля*".

Показания счетчиков воды москвичи также могут передавать с помощью коротких сообщений. При первом обращении необходимо зарегистрировать свой код плательщика, отправив бесплатное SMS на номер 7377. Через SMS можно отправить и показания счетчиков электроэнергии. А узнать об отключении воды можно послав SMS с текстом: гор вода п на номре 7377.

Кроме того, с помощью сервиса 7377 жители столицы могут получить напоминание о необходимости оплатить услуги ЖКХ. Для этого надо отправить сообщение с текстом: *епд*код плательщика*мм.гг, где мм - месяц, гг - год.

Подписаться на новости столицы можно отправив SMS с текстом: н 1 или n 1 на номер 7377.

Планируется, что в скором времени врачи будут напоминать пациентам о необходимости принять лекарство с помощью SMS-сообщений. Кроме того, в 2014 году московские власти планируют запустить SMS-рассылку "Emergency", с помощью которой жителей столицы будут оповещать об экстренных ситуациях в городе.